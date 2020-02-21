Переселенцы из Донецка привезли продукты эвакуированным из Китая в Полтавскую область – журналист

21.02.2020, 20:18, Новости дня

21 февраля переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированных из Китая украинцев и граждан других стран, которые находятся в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области. Об этом в Facebook сообщил журналист «Настоящего времени» Владимир Рунец.

По словам Рунца, при передаче продуктов они сказали: «Нас уже обвиняли, что война [на Донбассе] из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них».

Переселенцы отказались от интервью, разгрузили автомобиль и уехали, сообщил журналист. Он опубликовал фото, на котором видно, что продукты оставили у ворот санатория.

Приїхали переселенці з Донецька . Привезли все, що змогли."Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них".Від інтерв'ю відмовилися, розвантажили машину і поїхали. Posted by Volodymyr Runets on Reede, 21. veebruar 2020

Директор «Новых Санжар» Александр Блинов на брифинге 21 февраля рассказал, что продукты в санаторий привозить можно.

«Эту помощь (продукты, которые привозят люди в санаторий. – «ГОРДОН») я считаю правильным принять. Я считаю, это только будет им улучшене питание. Это будет помощь хорошая. Эти вопросы мы решим», – сказал он, отметив, что скоропортящиеся продукты санаторий не может принять. Брифинг транслировал канал «НАШ».

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная. Насилие в поселке осудила ООН.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.