Международные эксперты побывают в эпицентре вспышки коронавируса

21.02.2020, 20:06, Новости дня

Группа экспертов, работающая в Китае в связи со вспышкой болезни, вызванной новым коронавирусом, посетит 22 февраля город Ухань.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, специалисты вместе с китайскими врачами работали в Пекине и провинциях Сычуань и Гуандун.

В свою очередь представитель государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ми Фэн рассказал журналистам о том, что 21 февраля в стране впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день – из клиник КНР были выписаны более 2000 пациентов.

Он также подчеркнул, что в этот же день число выздоровевших в 12-миллионном Ухане впервые превысило число инфицированных, поступивших в больницы за сутки.

Вспышка нового коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая —Ухане. ВОЗ признала новое заболевание ЧС мирового масштаба, придя к выводу, что это эпидемия.

За пределами Китая случаи инфицирования были выявлены в 25 государствах, включая Россию. По данным на утро 21 февраля, количество умерших в КНР составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тысяч человек, общее число заразившихся приблизилось к 75,6 тысячам.



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