Арахамия о своем участии в «Битве экстрасенсов»: Хотелось проверить, сколько людей ее смотрят

21.02.2020, 20:06, Новости дня

Народный депутат Украины, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил 21 февраля журналистам, что снимался в 19-м сезоне телешоу «Битва экстрасенсов» из любопытства. Его брифинг транслировал телеканал ZIK.

«Я не знаю, почему это вызвало такую (реакцию. – «ГОРДОН»), это же публичная информация, открытая. Был сюжет где-то полтора или два года назад. Что меня привлекло? Любопытство… Люди позвонили, говорят: «Хотим вас пригласить как гостя в эту передачу». Я никогда эту передачу не смотрел, но мне хотелось проверить, сколько людей ее на самом деле смотрят, потому что они заявили, что это второе по популярности шоу в Украине», – рассказал он.

По словам нардепа, он снялся в программе, никого не предупреждая.

«Потом где-то несколько сотен моих друзей, которые которые бы никогда не признали, что они это смотрят, говорили, что меня видели в «Битве экстрасенсов». Чисто для того, чтобы проверить, на самом ли деле они смотрят, я тогда туда и пошел», – отметил Арахамия.

Отрывок программы с участием Арахамии в июле 2019 года опубликовала в YouTube участница телешоу Анна Арджеванидзе. В подписи к видео она отметила, что заданием в данном выпуске было определить, кто из присутствующих является миллионером. Им оказался Арахамия, в программе он был представлен под псевдонимом Давид Браун.

«Битва экстрасенсов» выходит на телеканале СТБ с 2007 года и насчитывает на данный момент 19 сезонов. Она снята по формату британского шоу Britain’s Psychic Challenge. Похожие шоу также транслируются в США, Израиле, Болгарии, Азербайджане, России, Грузии и Австралии.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил в феврале 2020 года, что программа «Битва экстрасенсов» помогла расследовать много преступлений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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