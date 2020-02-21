Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

21.02.2020, 20:06, Новости дня

Вслед за официальной премьерой обновленного «Соляриса» были раскрыты российские цены и особенности оснащения бюджетной новинки. Наиболее доступная версия будет стоить 765 000 рублей, а самая дорогая — 1 055 000 рублей без учета пакетов опций.

Как и прежде, Hyundai Solaris оснащается парой бензиновых моторов объемом 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.), которые сочетаются с 6-ступенчатой механикой или автоматом. Четыре комплектации — Active, Active Plus, Comfort и Elegance — позволяют выбрать оптимальный вариант по оснащению.

В базовой комплектации нет кондиционера, зато присутствуют фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESP и электрическая регулировка поясничной опоры водительского кресла. В комплектации Active Plus обновленый «Солярис» будет стоить от 840 000 до 905 000 рублей и получит кондиционер, базовую аудиосистему, зеркала с электроприводом и обогревом, а также подогрев передних сидений.

Версия Comfort дополняется медиасистемой с 8-дюймовым экраном и стоит от 885 000 до 950 000 рублей. На этом уровне комплектацию уже можно дополнить пакетами Advanced, Light, Winter и Safety по цене от 15 000 до 105 000 рублей.

Максимальное исполнение Elegance оценили в диапазоне от 1 015 000 до 1 055 000 рублей, причем она доступна только в комбинации с 1,6 л. Список оснащения расширен климат-контролем, обогревом лобового стекла, передними и задними датчиками парковки, а также светодиодными фарами вместо галогенок. Дополнительно доступны пакеты опций Safety, Prestige и Style.

Живые продажи Hyundai Solaris 2020 модельного года стартуют в марте.

Текст:

АвтоВести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / В ряде областей Украины 17 декабря температура воздуха достигнет +16 °C

10.02 / Мама Окуевой: Амина понимала, что Россия потребует выдачи Кринари, тем самым признав, кто истинный заказчик покушения. И поддерживала его обмен

31.01 / Это нужно живым. Историки: «В создании единой базы данных жертв репрессий должно участвовать общество»

20.01 / Папа Франциск: популизм – благодатная почва для антисемитизма

30.01 / «Не засыпай»: зарезанный в Волгограде подросток был актером «Ералаша»

07.12 / Переговоры Путина и Лукашенко завершились, продлившись пять с половиной часов

26.01 / Ученые предположили заразность рака

13.12 / Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram

18.01 / В Якутии собаки умирают в открытых вольерах приютов при -50 градусах

21.01 / Для управления чужой машиной теперь достаточно водительского удостоверения, регистрации на авто и отметки в электронном кабинете – Патрульная полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика