«Выходить наружу запрещено, внутри передвигаемся свободно». Журналист, оставшийся с эвакуированными из Уханя, рассказал об условиях проживания

21.02.2020, 20:06, Новости дня

Украинцы и иностранцы, прибывшие из китайского Уханя в Новые Санжары Полтавской области, не жалуются на самочувствие, но устали от избыточного внимания и нагнетания обстановки. Об этом написал в Facebook журналист телеканала «Украина 24» Александр Махов, освещавший эвакуацию и оставшийся на двухнедельную обсервацию.

«Выходить наружу запрещено. Внутри передвигаемся свободно. Кормят три раза в день. Приносят еду люди в защитных костюмах, респираторах, очках. Дважды в день осматривают медики. Состояние всех удовлетворительное. Нет нареканий. Горячая вода круглосуточно. Питьевая вода», – рассказал он об условиях проживания.

В номерах есть холодильник и телевизор, отметил журналист.

Махов подчеркнул, что постояльцам санатория разрешено передавать продукты через контрольно-пропускной пункт. Он опубликовал снимки из номера, столовой и с балкона.

«Все уставшие от внимания и излишнего нагнетания ситуации», – признался репортер.

Обсервація. День першийЯ живу у будівлі разом з пасажирами літака та медиками. Виходити назовні заборонено. Всередині… Posted by Oleksandr Makhov on Reede, 21. veebruar 2020

21 февраля одна из эвакуированных пожаловалась, что душ в номере ударил ее током, а в комнате, куда ее поселили, двери не закрываются.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

Организация Объединенных Наций осудила насилие в отношении эвакуированных из Уханя, которое произошло в Новых Санжарах.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.