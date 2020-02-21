У российской премьер-лиги появился титульный спонсор

21.02.2020, 20:06, Новости дня

Российская премьер-лига и "Тинькофф-банк" договорились о сотрудничестве Банк станет титульным спонсором главной лиги российского футбола.

Переговоры лиги и банка, участие в которых принимал участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков завершились успешно. 26 февраля РПЛ и "Тинькофф-банк" официально объявят о сотрудничестве. В пресс-конференции примут участие президент лиги Сергей Прядкин и представители банка, сообщает Чемпионат.com. Сумма спонсорского соглашения составит около 375 миллионов долларов в год.

Последние полтора года РПЛ обходилась без титульного спонсора.



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