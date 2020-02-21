Трамп поведал о «лжи номер семь»

21.02.2020, 20:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они начали кампанию по дезинформации утверждениями о том, что РФ поддерживает его на президентских выборах 2020 года.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, представители Демократической партии в Конгрессе обвиняют его в том, что РФ предпочитает на посту президента США видеть его, а не представителя от их партии.

"Ложь № 7", — подытожил Трамп.

Ранее The New York Times ссылаясь на данные американской разведки проинформировала мировую общественность, что Москва якобы собирается помочь нынешнему президенту США переизбираться на выборах в этом году, намереваясь вмешиваться в праймериз демократов, и в целом подорвать доверие к американской избирательной системе.

Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают такие заявления параноидальными и ожидают по мере приближения выборов, роста таких утверждений.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Заболевший раком петербургский онколог опубликовал прощальное письмо

14.02 / Крымские порты заявили о сокращении сотрудников из-за санкций и Керченского моста

12.12 / Найдены останки тел с пропавшего самолета ВВС Чили

09.12 / Хэмилтон протестировал предсерийную версию гиперкара Mercedes-AMG One

20.12 / Ким Кардашьян обвинили в попытке притворяться темнокожей

12.02 / Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки

17.02 / Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

13.02 / Российскую школу затопило кипятком прямо во время занятий

23.12 / В правительстве Германии уверены, что «Северный поток – 2» будет достроен

07.01 / Byton рассекретил свой первый серийный автомобиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика