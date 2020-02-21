Политолог Сазонов: Дубилету нужен пиар и горячие заголовки в новостях

21.02.2020, 20:06, Новости дня

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил о разоблачении схемы вокруг разработки программного обеспечения для выявления поддельных лекарств для своего пиара, написал в своем Facebook политолог и журналист Кирилл Сазонов.

«Замечательная история. Госпредприятие Украины «Держінформаналітика» заключает договор с иностранной компанией по созданию для нас государственной аналитической системы. При этом поручение дает Минэкономики, а инвестируют иностранцы. Хорошо, подписали, будут бороться с поддельными лекарствами – тема очень нужная. Потому что я себе и друзьям вез лекарства из Египта именно потому, что шансов нарваться на подделку там ноль – очень жестко ловят и жестоко наказывают. Украине это интересно? Более чем. Можно ставить даже плюсик авторам и исполнителям идеи, но дальше начинается какая-то непонятная возня. Министр Кабмина Дубилет заявляет, что разоблачена схема по разработке… как раз ПО, которое должно бороться с поддельными лекарствами. Таких совпадений не бывает», – написал Сазонов.

Он добавил, что если к исполнителю есть претензии, то их нужно обосновывать в суде.

«Потому что исполнитель по договору заявляет, что свои обязательства выполнил честно. Есть претензии? В суд. И вообще, можно подробнее и с фактами про схему? Потому что не может быть, чтобы госпредприятие подписало договор просто для создания схемы. Не может быть, чтобы Минэкономики эту схему разрешило. Потому что премьер [Алексей] Гончарук сегодня лично в Верховной Раде говорил, что с коррупцией на высшем уровне у нас давно покончено и всем это известно. Если Гончарук не врет, что же получается? Банальный отжим чужой идеи? Отличный сигнал для инвесторов. Тут никакие «инвестняни» ничего не исправят. Впрочем, Дубилету нужен пиар и горячие заголовки в новостях. Разоблачил схему, опроверг слова Гончарука про победу над коррупцией. Не зря поговаривают, что определенные круги именно Дубилета рассматривают в качестве замены действующему премьеру. [Бизнесмен Игорь] Коломойский будет очень даже рад. А это аргумент», – заявил политолог.

Замечательная история. Госпредприятие Украины "Держинформаналитика" заключает договор с иностранной компанией по… Posted by Кирилл Сазонов on Reede, 21. veebruar 2020

«Держінформаналітика» объявила и провела конкурс среди инвесторов для финансирования проект, победителем стала компания «Azatek» из Гонконга, рассказал агентству «Интерфакс-Украина» директор «Держінформаналітики» Кирилл Маслов. Заявление Дубилета отпугивает инвесторов, считает он.