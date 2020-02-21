Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

21.02.2020, 20:06, Новости дня

Россия вынуждена была заменить спикера на мероприятии в ООН из-за отказа США выдать визу российскому представителю.

На запуске проекта технического содействия странам Центральной Азии в вопросах противодействия незаконному обороту оружия выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя, хотя изначально от лица РФ должен был выступать замдиректора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ Георгий Михно.

"Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз", — сообщил Небензя, передает "Интерфакс". Он указал, что такие действия наносят серьезных ущерб и репутации США, и ООН, и в целом борьбе с терроризмом.

Проект, нацеленный на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам, был разработан при финансовой поддержке России.

"Это первая в своем роде комплексная программа техсодействия под эгидой Всемирной организации, находящаяся на стыке антитеррора, разоружения и борьбы с организованной преступностью", — пояснил Василий Небензя.

По его словам, по мере реализации программы РФ также будет оказывать проекту экспертную поддержку.



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