Продюсер Андрей Разин рассказал о большом кризисе в шоу-бизнесе России

21.02.2020, 20:04, Разное

Продюсер известной отечественной поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин пояснил о кризисе в российском шоу-бизнесе. Как выразился музыкант, на шоу Филиппа Киркорова и Николая Баскова билеты почти не продаются.

Андрей Разин, который трудится на российской эстраде уже почти четыре десятка лет, пояснил о тяжелых временах для многих отечественных исполнителей. Не остались в стороне и звездные артисты, например, Николай Басков и Филипп Киркоров. Продюсер «Ласкового мая» сопоставил современность и 90-е годы. Почти 30 лет назад шоу-бизнес считали выгодным делом: по словам Андрея Разина, тогда у каждого представителя криминального мира имелся собственный музыкант. В настоящее время данная сфера деятельности испытывает спад интереса к себе, даже у ведущих знаменитостей отсутствует прежняя востребованность.

Продюсер откровенно сказал, что сейчас многие гастрольные выступления организаторам приходится отменять, артисты чувствует себя не самым лучшим образом. Так, якобы билеты на концерты Николая Баскова в действительности продаются в численности 200 единиц, а часть «тикетов» раздают бесплатно. Разин отметил, будто бы на такую меру идет и Филипп Киркоров для заполнения зала. У самого критика нет сложностей с продвижением: на шоу «Дискотеку Союз» билеты реализуют в кассах за несколько месяцев до начала. Улучшится ситуация, когда пройдет этот кризис.