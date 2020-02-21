Обнародованы параметры флагмана Oppo Find X2

21.02.2020, 20:04, Разное

Презентация нового флагманского смартфона Oppo Find X2 должна была пройти 22 февраля, но ее перенесли на первые числа марта. Теперь известны технические параметры данного изобретения китайской компании.

Прежде мобильный аппарат Oppo Find X2 заметили в базе данных тестовой программы Geekbench, и это дало возможность понять пользователям, что гаджет получил от разработчиков однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 865, 12 Гб оперативной памяти, дисплей AMOLED с разрешением WQHD+ и частоту обновления изображений 120 Гц. Также отмечается наличие фронтальной камеры в верхнем левом углу экрана, 65-ваттной быстрой зарядки и операционной системы Android 10 с графической надстройкой ColorOs 7.

На рынке технологий фирма из Китая Oppo работает с самого начала нового тысячелетия. Бренд имеет регистрацию во многих государствах планеты и является подразделением BBK Electronics. С 2008 году компания входит в сегмент портативной электроники и выпускает смартфоны собственного изготовления. С 2013 года реализует свою продукцию в России, США, Англии и иных странах.