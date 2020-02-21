Личное: Зачем Шнур вступил в «Партию роста»?
21.02.2020, 19:58, Разное
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Помните такую? Вот и я нет.
Зачем успешному, свободному, состоявшемуся человеку ковыряться в песочнице мелкой политической возни, маршировать, салютовать (потому что у нас — именно так) и, в принципе, ничего не решать? Вот вообще ничего. От слова «совсем».
Фото: Соцсети
Денег дали, чтобы мордой поторговал? Ну, может.
Хотя лично я думаю, дело не в этом. И нет, конечно же, не в благе народа.
В чём?
Ответ — на фотографии выше: да, именно в ней — в жене Шнурова. Точнее, в её папе.
Это Матильду (псевдоним отдаёт запахом пудры дешёвых проституток 19 века) Шнуров откопал где-то в подворотне и припёр в полусветское общество. Сам был при этом пьян и не видел, какую откровенную страшилу на себя повесил.
Фото: Соцсети
Когда Мотя — по слухам, в которые лично я верю, — наставила Серёже рога, он её слил и влюбился в красивую, холёную и молодую Оленьку. Действительно влюбился. В это я тоже верю.
Фото: Соцсети
А папа у Оленьки, знаете, кто? Большой и серьёзный дядя. Силовик, металлург, миллионер.
Настолько силовик и настолько серьёзный, что даже я запуталась в поиске фотографий этого мужика в Сети. То одна морда всплывёт, то другая. Короче, плюнула я на это дело и прошу поверить мне на слово: папа Оленьки — очень серьёзный дядя.
А теперь — вопрос: какого персонажа этот дядя впустит в свой круг общения? Пьяного рокера или трезвого депутата, пусть и ничего не решающего?
Фото: Соцсети
Вот и я думаю, что депутата.
Шнуров попёрся в политику потому, что очень любит свою бабу и хочет соответствовать ожиданиям важных для неё людей. Да, вот так просто. Обмяк перед импотенцией, влюбился как дурак и прогнулся.
Именно поэтому, на мой взгляд, Шнур вступил в никому ненужную партию, именно поэтому принялся уныло вещать что-то там про правду, благо и народ, именно поэтому сменил майку-алкоголичку на пиджак и напялил на схуднувшую морду очки.
Может, и пить бросил, что, конечно же, хорошо.
Только вот стихи свои про Путина и про повышение пенсионного возраста Серёже в Инстаграме подтирать не стоило.
Это слабость, Шнур, и за неё тебя раздавят, после чего Оленька тебя бросит, потому как ей на фиг не впёрся пожилой, раздавленный лох.
Лучше быть поэтом из андеграунда № 1, чем детупатом № 232.
Селяви.
Источник: Лена Миро
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