Личное: Зачем Шнур вступил в «Партию роста»?

21.02.2020, 19:58, Разное

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Помните такую? Вот и я нет.

Зачем успешному, свободному, состоявшемуся человеку ковыряться в песочнице мелкой политической возни, маршировать, салютовать (потому что у нас — именно так) и, в принципе, ничего не решать? Вот вообще ничего. От слова «совсем».



Фото: Соцсети

Денег дали, чтобы мордой поторговал? Ну, может.

Хотя лично я думаю, дело не в этом. И нет, конечно же, не в благе народа.

В чём?

Ответ — на фотографии выше: да, именно в ней — в жене Шнурова. Точнее, в её папе.

Это Матильду (псевдоним отдаёт запахом пудры дешёвых проституток 19 века) Шнуров откопал где-то в подворотне и припёр в полусветское общество. Сам был при этом пьян и не видел, какую откровенную страшилу на себя повесил.



Фото: Соцсети

Когда Мотя — по слухам, в которые лично я верю, — наставила Серёже рога, он её слил и влюбился в красивую, холёную и молодую Оленьку. Действительно влюбился. В это я тоже верю.



Фото: Соцсети

А папа у Оленьки, знаете, кто? Большой и серьёзный дядя. Силовик, металлург, миллионер.

Настолько силовик и настолько серьёзный, что даже я запуталась в поиске фотографий этого мужика в Сети. То одна морда всплывёт, то другая. Короче, плюнула я на это дело и прошу поверить мне на слово: папа Оленьки — очень серьёзный дядя.

А теперь — вопрос: какого персонажа этот дядя впустит в свой круг общения? Пьяного рокера или трезвого депутата, пусть и ничего не решающего?



Фото: Соцсети

Вот и я думаю, что депутата.

Шнуров попёрся в политику потому, что очень любит свою бабу и хочет соответствовать ожиданиям важных для неё людей. Да, вот так просто. Обмяк перед импотенцией, влюбился как дурак и прогнулся.

Именно поэтому, на мой взгляд, Шнур вступил в никому ненужную партию, именно поэтому принялся уныло вещать что-то там про правду, благо и народ, именно поэтому сменил майку-алкоголичку на пиджак и напялил на схуднувшую морду очки.

Может, и пить бросил, что, конечно же, хорошо.

Только вот стихи свои про Путина и про повышение пенсионного возраста Серёже в Инстаграме подтирать не стоило.

Это слабость, Шнур, и за неё тебя раздавят, после чего Оленька тебя бросит, потому как ей на фиг не впёрся пожилой, раздавленный лох.

Лучше быть поэтом из андеграунда № 1, чем детупатом № 232.

Селяви.