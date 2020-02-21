Симоньян указала на недостаток американского правосудия после ареста россиянки в Испании

21.02.2020, 19:58, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала арест россиянки Олеси Красиловой в Испании.

«Пожизненное заключение за передачу отпечатков пальцев третьим лицам. Пожизненное заключение! Только вдумайтесь в это», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Она добавила, что в РФ женщину не могут приговорить к пожизненному сроку заключения.

Ранее сообщалось, что Красиловой грозит экстрадиция в США и заключение вплоть до пожизненного срока.

Напомним, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали в Испании, по неофициальным данным, девушку могли арестовать из-за запроса США.



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