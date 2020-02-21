Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Я воспитываю двоих приемных мальчиков. Это дети моих погибших друзей

21.02.2020, 19:54, Новости дня

Украинский бизнесмен, совладелец компании «АТБ-Маркет» Геннадий Буткевич в эфире авторской программы основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона» рассказал, что участвовал в воспитании двух сыновей своих погибших друзей.

Бизнесмен отметил, что у него есть две дочери, Анна и Дарья.

«Я в школу к своим девочкам не ходил. А вот мальчиков я воспитываю – ходил к ним на родительские собрания. Стыдно было… Я участвую в воспитании. У них есть мамы, но я участвую в воспитании», – сказал Буткевич. 

На вопрос ведущего «Это дети ваших погибших друзей?» он ответил: «Да».

«Один – сотрудник милиции, с которым я работал. С другим занимались боксом вместе в молодости. Знаете, пришел на похороны, а его жена положила голову на плечо и плачет… Я уже тогда был более-менее… не так, как сейчас, но зарабатывал. Говорю: «Не переживай. Материально у тебя будет все в порядке». Хотя я с этими людьми не заработал ни доллара», – рассказал бизнесмен.

Буткевич рассказал, что эти убийства не раскрыты.

Он добавил, что ходил на родительские собрания к детям погибших друзей.

«Но потом к одному перестал ходить. Своей охране сказал: «Ходите вы. Я уже не могу». Не выдержал. Но потом он стал очень хорошим парнем. [Ребята] очень хорошие. Один из них пошел учиться и говорит: «Буду журналистом». Я говорю: «Чего ты решил так?» – «Я хочу про тебя правду писать». То есть дети тоже читают эти вещи, которые я считаю невозможными», – заявил Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

Буткевич является совладельцем компании «АТБ-Маркет» вместе с Виктором Карачуном и Евгением Ермаковым.

В рейтинге самых богатых украинцев, который журнал НВ и компания Dragon Capital опубликовали в октябре 2019 года, Буткевич занимает 32-е место, его состояние оценивают в $172 млн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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