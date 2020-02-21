Мнение: Не все глядим в наполеоны

21.02.2020, 19:49, Разное



«Наполеон посещает больных чумой»

Продолжаю думать об украинском «неприеме» украинских же граждан, которых эвакуировали из Уханя — уж больно дикая, невероятная по дикости и злобе история. Не давали сесть самолету (!), потом собирались толпами и перекрывали проезд, потом забрасывали камнями автобус с детьми (!!), вопя «Убирайтесь!» Жлобы, как я уже сказал.

Но вот что я никак не могу понять: почему там не было Зеленского? Почему он не встречал прилетевших и не стал их сопровождать? До этого, как мы помним, он непременно встречал, скажем, всех освобожденных «по обмену» украинских заключенных, прямо в аэропорту. Тут, в общем, история не менее громкая, уж точно «пиароемкая». Ему ли, как шоумену высокого класса, это не понимать!

Встретил бы, сопроводил. И страсти бы таким образом уменьшил, и, глядишь, до эксцессов с камнями бы не дошло. Не говоря уж о том, что это и выглядело бы очень благородно. Наверняка и международный резонанс был бы очень неслабый — а он ведь любит внимание мировых СМИ! В конечном итоге, это послужило бы, говоря казенным языком, и «укреплению благоприятного международного имиджа Украины в мире» — вот, типа, какой у них молодой, смелый и благородный президент! А говорили — клоун!

Ну а французы бы наверняка тут бы припомнили знаменитый эпизод из своей (и всемирной) истории — «Наполеон посещает чумной барак в Яффе»; для Зеленского, актера и, значит, обязательно человека тщеславного — чем не мотив? Оказаться на страницах мировых СМИ, пусть на миг, но — на одном уровне с Наполеоном?!

Хотя, конечно, поступок Наполеона в любом случае круче — он-то зашел в ЧУМНОЙ барак! И там ходил и ободрял солдат, причем ПРИКАСАЛСЯ к ним! Чума — это ж вам не наполовину мифический «короновирус», с его официальными 2% смертности. Однако и на дворе у нас 21, а не 19 век, сегодня бы и встреча автобуса с «короновирусом» всех бы потрясла до глубины души…

То есть аргументов «за», аргументов весомых, ярких, убедительных — вагон. Сплошные плюсы — и все это не говоря о простом человеческом участии и даже, извините, за пафос, долге государственного деятеля — который личным примером мог бы приободрить малость потерявшуюся нацию, а главное — спасти ее от позора.

Но нет, Зеленский никого не встретил. Столько плюсов, практически ни одного минуса… Что же его удержало? Блин, приходится выбрать всего один резон: он ИСПУГАЛСЯ. Всего-навсего. То есть просто — испугался. Типа — «а вдруг я заболею и умру»?

То есть плевать, что официальная смертность — 2%; плевать, что тяжело переносят, по тем же данным, в основном старики или люди ослабленные, с ослабленным иммунитетом; все равно — СТРАШНО. А вдруг?! Не-не, нафиг-нафиг! Пусть уж они там как-нибудь сами, подумаешь, соотечественники!

Большое разочарование. То есть, говоря совсем уж прямо, Зеленский — трус. А ведь такой обаятельный… Обидно. Но, главное — как-то мелковато для все ж большого государства, которое к тому ж находится в весьма, мягко говоря, непростом положении. Нельзя так. Нельзя человеку на таком посту вести себя так, словно он намеревается жить вечно.

Прям жалко, что все так тупо объясняется.

UPD. «Перед убытием из Яффы в Акру Наполеон созвал совет для решения вопроса, что делать с солдатами, которые заболели чумой. Наполеон решился пойти в отделение больных бубонной чумой, чтобы успокоить армию и утешить страдающих. Говорят, что он даже прикоснулся к одному больному со словами: «Смотри, ничего страшного», а выйдя из отделения сказал тем, кто посчитал его поступок опрометчивым: «Это был мой долг. Я — главнокомандующий».

Впрочем некоторые более поздние историки писали, что Наполеон избегал прикосновения и даже встречи с больными чумой, чтобы избежать заражения, а его визиты к больным были выдуманы наполеоновской пропагандой».