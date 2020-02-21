Мнение: Плач «глубинного народа»

21.02.2020, 19:40, Разное

Вот что такое «суверенная демократия»! Это когда царь, то есть, как бы демократически избранный президент 20-летней выдержки еще даже никуда не уходит, а народ уже готов стонать «на кого же ты нас, царь-батюшка, покидаешь, что же с нами горемычными сиротами теперь будет!».

Это на самом деле суть доклада «Уйти нельзя остаться» (https://www.rbc.ru/politics/21/02/2020/5e4e8a1a9a7947510ec14532), подготовленного Центром политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, верного Санчо Пансы Владислава Суркова. Сурков, только что уволенный из помощников президента, в 1999-2011 гг. замглавы АП по внутренней политике, архитектор нынешней политической системы, которая исключает любую и всякую конкуренцию. Он же – автор концепций «суверенной демократии» и «глубинного народа». (https://t.me/SerpomPo/2620)

Теперь, если верить ЦПК, который провел фокус-группы в 4 городах (кроме Москвы, были выбраны почему-то Пермь, Иркутск и Волгоград), этот самый «глубинный народ» заранее предвкушает самое плохое: грызню за власть, рост коррупции и сепаратизма, отказ государства от социальных обязательств, агрессию со стороны Америки и о – ужас – сворачивание нацпроектов.

Последнее веселит особенно. В то, что граждан может волновать отмена пособий на детей от 3 до 7 лет, только что обещанных Путиным, еще как-то можно поверить. Хотя это касается самых бедных граждан, чей доход на человека не превышает прожиточного минимума (12,3 тыс.) а опрос проводился не в самых неблагополучных городах России. Но нацпроекты волнуют в основном чиновников и предпринимателей, допущенных в распилу казенных денег. Лишь 7% граждан, как уверяла полгода назад спикер Матвиенко (https://www.kommersant.ru/doc/4005171), ссылаясь на исследование Совфеда, представляют, что такое эти самые нацпроекты.

Впрочем, пока доклад ЦПК известен только в изложении ознакомившегося с ним РБК. Остальные лишь пересказывают «страшилки» Чеснакова – Суркова. «В стране установится бардак, беспорядок»; «Коррупция будет раздуваться до невообразимых размеров». «Если дань платить не будем, на Северном Кавказе расстроятся»; «Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть она безумная».

И так далее и тому подобное.

Очевидно, что ближе к 2024 гду алармистских исследований, причем проведенных уже не маргинальными центрами, а всякими ВЦИОМами и ФОМами, будет становиться все больше. Конституция с невнятными и сумбурными поправками одно дело, а народная воля – другое. Это источник легитимности Путина в качестве верховного вождя в любой личине: президента, главы Госсовета, премьера – кого угодно.

А пока народ успокаивает пресс-Песков (https://tass.ru/politika/7814119): «Путин в начале своего президентского срока, он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации…Планов громадье, работы много, проблем много, достижений много…а его все время куда-то «уходят», а потом это неистово обсуждают».

Коротко и ясно: не дождетесь!

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