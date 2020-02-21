Установлено происхождение кимоно Путина

21.02.2020, 19:37, Новости дня

Основатель компании Firuz из Таджикистана Музаффар Искандаров рассказал, как у российского президента Владимира Путина оказалось кимоно их производства.

Путину кимоно вручил глава Таджикистана Эмомали Рахмон еще в 2012 году на день рождения, сказал Искандеров изданию Asia-Plus.

«Нам поручили сшить кимоно специально для Путина. Сказали размер и другие параметры, и мы сшили кимоно за сутки Шили из тех же материалов, которые используем для других кимоно. А потом Эмомали Рахмон подарил кимоно Путину в честь его дня рождения», – отметил Искандеров.

В феврале 2019 года Путин тренировался в этом кимоно с дзюдоистами в Сочи, глава бренда заявил, что это честь для компании и всего Таджикистана.

«В ту ночь поступило много звонков из разных уголков мира – из Америки, Италии, стран СНГ и других – некоторые просто поздравили нас, другие заказывали», – сказал Искандеров.

Кимоно Firuz сейчас можно приобрести от 1880 до 3580 рублей.



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