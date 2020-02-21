Вор пытался выбраться с 12 этажа по связанным простыням, сорвался и выжил

21.02.2020, 19:31, Новости дня

В Москве задержали подозреваемого в воровстве, который пытался вылезти с двенадцатого этажа по связанным простыням. Его попытка не увенчалась успехом: мужчина сорвался и упал, но остался жив.

По предварительным данным, мужчина совершил кражу в Балашихе, однако задержали его в столичном районе Бирюлево. Туда явились подмосковные полицейские, от которых предполагаемый вор и пытался скрыться.

"Подозреваемый в настоящее время госпитализирован", – сказал собеседник агентства.

В ноябре 2019 года сообщалось о происшествии в Марокко: там связанные простыни и занавески помогли спасти жизни женщины и ребенка во время пожара. Женщина бросилась на помощь ребенку, который не смог эвакуироваться из квартиры, и помогла ему выбраться при помощи импровизированной веревки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / В российских аэропортах введен усиленный санитарный контроль рейсов из Китая

20.01 / Глава МИД России Лавров владеет элитной недвижимостью на 600 млн руб. – расследование

12.02 / Эксперт объяснил, почему российские власти не хотят отказываться от новой пенсионной реформы

06.02 / Ушла легенда: в возрасте 103 лет скончался лучший экранный Спартак — Кирк Дуглас

31.01 / Обнаружено тело погибшего при обрушении СКК «Петербургский»

29.12 / В Запорожье действовал мошеннический колл-центр с оборотом 3 млн грн в неделю – МВД

06.02 / В больнице Уханя опровергли сообщение о смерти доктора Ли Вэньляна, предсказавшего эпидемию коронавируса

27.12 / Несколько городов пересмотрели тарифы на отопление – Гончарук

23.12 / Ученые изучили распространенные способы избавления от воды в ухе

13.02 / В подмосковном ТЦ произошла потасовка с охраной из-за закрытого чемодана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика