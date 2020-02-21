Вор пытался выбраться с 12 этажа по связанным простыням, сорвался и выжил

21.02.2020, 19:31, Новости дня

В Москве задержали подозреваемого в воровстве, который пытался вылезти с двенадцатого этажа по связанным простыням. Его попытка не увенчалась успехом: мужчина сорвался и упал, но остался жив.

По предварительным данным, мужчина совершил кражу в Балашихе, однако задержали его в столичном районе Бирюлево. Туда явились подмосковные полицейские, от которых предполагаемый вор и пытался скрыться.

"Подозреваемый в настоящее время госпитализирован", – сказал собеседник агентства.

В ноябре 2019 года сообщалось о происшествии в Марокко: там связанные простыни и занавески помогли спасти жизни женщины и ребенка во время пожара. Женщина бросилась на помощь ребенку, который не смог эвакуироваться из квартиры, и помогла ему выбраться при помощи импровизированной веревки.