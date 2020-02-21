Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

21.02.2020, 19:31, Новости дня

Китай еще долго будет переваривать последствия коронавируса, который ударил не только по здоровью людей, но и по всем секторам экономики. Автопром — не исключение. Самый громадный авторынок в мире только за 2 недели февраля «съежился» в 10 раз.

Граждане Китая не хотят покидать свои дома из-за вспышки коронавируса, так что торговля в стране фактически остановилась. Да и автосалоны практически все оказались закрытыми. Как сообщает Automotive News со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей, за первые 2 недели февраля-2020 продажи автомобилей сократились аж на 92%.

Самая тяжелая для автобизнеса ситуация была в первую неделю текущего месяца, когда ежедневный объем продаж опустился до 811 легковушек (-96%). Вторая неделя протекала чуть бодрее — дневной объем вырос до 4 098 проданных автомобилей (-89%).

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В ассоциации ожидают, что во второй половине февраля деятельность покупателей и автосалонов слегка оживится, а общее падение продаж по итогам месяца составит примерно -70%. Эксперты отмечают, что в Китае и без вспышки вируса продажи шли на спад из-за некоторой рецессии в экономике и напряженных торговых отношений с США.

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АвтоВести



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