Сбежал, пойман, госпитализирован: подозреваемому в убийстве матери стало плохо в суде

21.02.2020, 19:31, Новости дня

Алексей Толчин, которого подозревают в убийстве матери и побеге из-под стражи, госпитализирован. В связи с этим Невский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения.

Мужчине стало плохо в зале суда. В результате вызванная бригада скорой помощи приняла решение о его госпитализации, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось об ужасной находке в деревне Новосергиевка. Машинист-экскаватора сообщил в полицию, что малознакомый мужчина попросил его закопать бочку, в которой оказалось тело женщины. Впоследствии оказалось, что злоумышленник таким образом пытается избавиться от тела матери. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В среду, 19 февраля, Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об аресте Алексея Толчина, поскольку он сбежал по дороге в суд. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали его в квартире знакомой.

По мнению следствия, смерть женщины носит насильственный характер, поскольку учитываются обстоятельства обнаружения тела, а также меры по его сокрытию. На суде представители обвинения планировали просить об аресте подозреваемого, поскольку Толчин может продолжить заниматься преступной деятельностью. Также известно, что мужчина ведет асоциальный образ жизни, а преступление совершил в состоянии опьянения.