Американец Спектор пожаловался на холод «Матросской тишины»

21.02.2020, 19:31, Новости дня

Американец Джин Мирон Спектор, арестованный в РФ по делу о взяточничестве, пожаловался правозащитникам на слишком холодные условия содержания в СИЗО "Матросская тишина".

По словам ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, посетившего арестованного, мужчина вышел к нему в куртке и рассказал, что батареи совсем не греют. Сотрудники ФСИН пообещали отрегулировать температуру в камере.

Спектор является фигурантом дела, возбужденного в отношении бывшей помощницы заместителя председателя правительства РФ Анастасии Алексеевой. Женщину обвиняют в получении взятки от бизнесменов Максима и Вадима Якушкиных в виде двух путевок на Пхукет и в Доминикану на общую сумму в 4 миллиона рублей. Гражданин США подозревается в посредничестве при передаче взятки. Накануне Анастасия Алексеева и Джин Мирон Спектор были арестована на 2 месяца.

Защита американского гражданина уже обжаловала это решение Басманного суда.

"Я отправил почтой жалобу на постановление. Считаю арест политически мотивированным", — сообщил РИА Новости адвокат Михаил Ратнер. По его мнению, Спектор стал жертвой политических интриг внутри страны.

Между тем, в посольстве США в Москве отказались раскрывать детали дела, фигурантом которого стал Джин Спектор.

"По соображениям неприкосновенности частной жизни, мы не можем предоставить дополнительную информацию по конкретным случаям", — заявили ТАСС в пресс-службе посольства.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Модель plus size Деми Роуз в образе брюнетки показала тело в микрокупальнике

20.02 / Задержанного за нападение на таксиста полицейского уволили в Москве

27.12 / Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона

17.12 / В ноябре продажи на авторынке США выросли на 1 процент

19.02 / Monatik посетил Brit Awards 2020 в качестве приглашенного артиста

10.12 / Адвокат Уилана заявил, что между американцем и сотрудниками ФСИН есть недопонимание

07.12 / «Будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией». В США выразили поддержку перед нормандским саммитом

26.12 / Олимпийский чемпион оценил хоккейный матч с Путиным

17.02 / Банк России: телефонные мошенники переключились на экономически активных россиян

05.12 / Исследование: Хищные динозавры каждые два месяца обновляли зубы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика