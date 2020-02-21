Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех жителей страны, которые родились с ней в один день и год

21.02.2020, 19:31, Новости дня

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на празднование своего 60-летия всех жителей страны, которые родились с ней в один день и год. Об этом говорится на сайте президента.

Вечеринка состоится 14 мая в окрестностях Берна, но точное место не указано.

Потенциальных гостей просят заполнить карточку регистрации, а на юбилей прийти с удостоверением личности или копией документа.

Как отмечает The Local, точно установить число швейцарцев, которые появились на свет 14 мая 1960 года и сейчас живы, проблематично. Известно, что в том году в Швейцарии родилось 94 372 человека, или, в среднем, 258 человек в день.

Федеральный президент Швейцарии не является главой государства. Он избирается на год из числа членов Федерального совета и ведет заседания этого органа как первый среди равных.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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