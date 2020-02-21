Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех жителей страны, которые родились с ней в один день и год

21.02.2020, 19:31, Новости дня

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на празднование своего 60-летия всех жителей страны, которые родились с ней в один день и год. Об этом говорится на сайте президента.

Вечеринка состоится 14 мая в окрестностях Берна, но точное место не указано.

Потенциальных гостей просят заполнить карточку регистрации, а на юбилей прийти с удостоверением личности или копией документа.

Как отмечает The Local, точно установить число швейцарцев, которые появились на свет 14 мая 1960 года и сейчас живы, проблематично. Известно, что в том году в Швейцарии родилось 94 372 человека, или, в среднем, 258 человек в день.

Федеральный президент Швейцарии не является главой государства. Он избирается на год из числа членов Федерального совета и ведет заседания этого органа как первый среди равных.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Роскосмос отложил 12 космических пусков

13.01 / В мире: Нидерланды накрыла мода на смерть

03.01 / Иран пообещал отомстить США за гибель генерала Сулеймани

05.02 / В одной из башен в Балаклаве нашли средневековый генуэзский арсенал

19.02 / Алсу призналась в покупке голосов для своей дочери на шоу «Голос. Дети 6»

22.01 / Науседа отказался ехать в Израиль на церемонию памяти жертв Аушвица

20.12 / Автоновости: ГИБДД будет проверять на алкоголь и наркотики всех водителей подряд

23.12 / Директор Украинского института нацпамяти заявил, что работа по декоммунизации продолжится

27.12 / Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым

19.12 / Суд оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссасхар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика