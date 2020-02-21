Новому руководству Украины надо понять, что без мощного ракетного щита страна не способна защититься – Турчинов

21.02.2020, 19:30, Новости дня

Украине следует усиливать и увеличивать свой ракетный потенциал. Такое мнение выразил журналисту Сергею Иванову бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, которого цитирует 21 февраля его сайт.

«Нам надо усиливать и увеличивать ракетный потенциал нашего государства. К большому сожалению, в СМИ появилась информация относительно сворачивания ракетных программ, об уменьшении финансирования и закупки ракетной техники. Новому руководству государства надо понять, что без мощного ракетного щита Украина не способна себя защитить», – сказал Турчинов.

По словам экс-секретаря СНБО, который пять лет отвечал за развитие национальной ракетной программы, сворачивать ракетную программу – «безответственно».

«Было очень много наработано, начиная от не худших, чем у наших партнеров, противотанковых ракет, и заканчивая крылатыми ракетами, которые способны уничтожать корабли противника в местах их базирования», – сказал он.

Турчинов утверждает, что новые украинские переносные зенитно-ракетные комплексы «способны на большом расстоянии поражать цель, прожигая метровую танковую броню».

«Ракеты» Ольха «, а сейчас уже завершается работа над ракетным комплексом» Ольха-М», значительно лучше российских аналогов. В отличие от «Смерча», наши ракеты управляемые, что позволяет значительно повысить точность поражения. В одном залпе 12 ракет и каждая из них может поражать свою цель», – подчеркнул он.

От любых провокаций российского флота Черноморское и Азовское побережья Украины может защитить крылатая ракета «Нептун», считает экс-секретарь СНБО.

«Более того, может уничтожать российские корабли даже в местах их базирования, когда они еще не вышли из своих портов», – отметил Турчинов.

18 февраля главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что в проекте украинского государственного оборонного заказа на 2020 год не предусмотрено достаточное финансирование ракетной программы. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эту информацию.

Ракеты системы залпового огня «Ольха-М» – разработка конструкторов государственного предприятия «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Об успешном этапе испытаний ракеты «Нептун» пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля 2019 года. 27 мая ракетный комплекс успешно прошел огневые испытания.