Помпео встречается с новым лидером Омана

21.02.2020, 19:30, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео прибыл в пятницу в Оман для встречи с новым правителем страны, Султаном Хайтамом бин Тариком аль-Саидом.

Помпео также воздаст дань уважения родственникам султана Кабуса бен Саида, который скончался в январе.

Оман поддерживает тесные отношения с Ираном и Саудовской Аравией, откуда Помпео прибыл утром в пятницу после трехдневного визита.

Помпео и саудовский король Салман обсудили в четверг в Эр-Рияде вопросы региональной безопасности, связанные с Ираном. Помпео также встретился с саудовским наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Напряжение в регионе значительно возросло в прошлом месяце после того, как в результате проведенной американцами спецоперации в аэропорту Багдада был убит высокопоставленный иранский военный.

Саудовская Аравия, союзник США, поддержала усилия США по противостоянию Ирану, однако предостерегла Вашингтон от боевых действий после нескольких атак в прошлом году, в результате которых были повреждены объекты нефтяной индустрии королевства. Саудовская Аравия обвинила Иран в проведении атак, в Тегеране эти обвинения отрицают.

Риск региональной войны снизился в прошлом месяце после того, как США и Иран отказались от дальнейшей эскалации. После гибели генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетной атакой на военные базы в Ираке, где размещаются американские солдаты, в результате пострадали более 100 военнослужащих.

Перед поездкой в Оман и Саудовскую Аравию, Помпео провел три дня в Африке, посетив лидеров Сенегала, Анголы и Эфиопии.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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