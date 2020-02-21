Трамп отверг «вмешательство» РФ в выборы США для его переизбрания

21.02.2020, 19:26, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал «кампанией по дезинформации» сообщения о том, что РФ якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США, поддерживая действующего главу государства.

«Демократы в Конгрессе начинают еще одну кампанию по дезинформации, заявляя, что РФ предпочитает меня любому из ничего не делающих демократов, которые спустя две недели все еще не могут посчитать свои голоса в Айове», – написал Трамп в своем Twitter.

Кроме того, по сообщениям Washington Post и New York Times Трамп, уволил главу Национальной разведки Джозефа Магуайра сразу после проведения секретного брифинга о безопасности выборов для законодателей, где, как заявляли СМИ, сотрудники Национальной разведки поделились информацией, которую можно использовать против Трампа, передает «Голос Америки».

Ранее издание New York Times написало, что неделю назад состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета Палаты представителей Конгресса США, на нем сотрудник аппарата директора Национальной разведки Шелби Пирсон демонстративно акцентировала внимание на «вмешательстве» для переизбрания Трампа.

В Кремле заявили, что считают параноидальными утверждения о вмешательстве РФ в праймериз в США и ожидают роста таких «новостей» по мере приближения выборов.



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