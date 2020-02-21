СВР объявила задержанного в ОАЭ болгарского олигарха «пророссийским общественным деятелем»

21.02.2020, 19:24, Новости дня

РИА «Новости» выпустило материал под заголовком «СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США». Заметка очень лаконичная; приведем ее текст полностью:

«Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

„По полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США”, — говорится в релизе.

СВР добавила, что „эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария, где регулярно инсценируются ‘шпионские’ скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов”».

В сообщении нет никакой конкретики, не названо имя ни одного деятеля, которого американские спецслужбы пытаются скомпрометировать. Скандалы с выдворением из Болгарии российских дипломатов за последний год случались дважды — в октябре 2019 года и в январе 2020 года, — но с последнего такого случая прошел почти месяц, и из материала совершенно невозможно понять, почему заявление пресс-бюро СВР появилось именно сейчас.

Некоторую ясность вносит материал, выпущенный РИА сразу же вслед за этим под заголовком «В СВР рассказали об антироссийской кампании США в Восточной Европе». В нем повторяются тезисы о «масштабной кампании по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией» и об «инсценированных „шпионских” скандалах с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов». Затем, наконец-то, появляется конкретное имя:

«„Последней акцией такого рода стало начатое через СМИ и близких к ЦРУ политиков распространение во взаимодействии с болгарскими спецслужбами измышлений о том, что главной темой беседы директора СВР России Сергея Евгеньевича Нарышкина с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом 10 февраля сего года являлась судьба болгарского бизнесмена Васила Божкова. Этот человек якобы был задержан в ОАЭ по требованию Болгарии по обвинению в финансовых преступлениях”, — сказано в сообщении.

„В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих ‘сенсационных’ сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и «поощряемый» американцами, которые направляют его работу против российских интересов”, — заявили в службе.

Фальсификация информации направлена на осложнение межгосударственных отношений ОАЭ и России, считают в СВР».

Так как в публикации не упомянут ни один житель Болгарии кроме Васила Божкова (вице-спикер парламента Валерий Симеонов не в счет, его пресс-бюро как раз обвиняет в распространении «ложных измышлений»), остается предположить, что именно он и имеется в виду как сторонник добрых отношений с Россией. Но намного понятнее ситуация от этого не становится.

В сообщении говорится, что Божков «якобы был задержан в ОАЭ по требованию Болгарии по обвинению в финансовых преступлениях». Смысл этого «якобы» загадочен, ведь факт задержания подтверждали и прокуратура Болгарии, и ТАСС:

«Собственник футбольного клуба „Левски” и компании „Нове холдинг”, которая занимается организацией азартных игр, Васил Божков, обвиняемый прокуратурой по семи статьям Уголовного кодекса Болгарии и объявленный в международный розыск, задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге главный прокурор республики Иван Гешев.

„ОАЭ официально подтвердили, что на их территории был задержан бизнесмен Васил Божков, объявленный нами в международный розыск. <…>”, — сказал главный прокурор. Гешев уточнил, что начата подготовка документов для экстрадиции бизнесменов в Болгарию».

Публикация ТАСС датирована 2 февраля. Через две недели вице-спикер болгарского парламента Валерий Симеонов объявил, что, по имеющимся у него сведениям, глава СВР Сергей Нарышкин на встрече с шейхом Дубая, занимающим также посты вице-президента и премьер-министра ОАЭ, просил освободить Божкова; об этом уже писал The Insider.

СВР отрицает тот факт, что темой беседы Нарышкина с Рашидом Аль-Мактумом было задержание Божкова, но заявление пресс-бюро помещает фигуру болгарского олигарха в такой контекст, что это уже можно рассматривать как косвенное признание его поддержки. Сам факт встречи руководителя разведки с главой правительства выглядит довольно необычно; во время своих предыдущих международных визитов (в США в январе 2018 года, на Кубу в декабре 2018 года, в Иран в декабре 2019 года) Нарышкин встречался с коллегами из спецслужб. Болгарские СМИ сообщали, что во время визита Нарышкина некие российские граждане посещали задержанного Божкова.

О какой-либо общественной деятельности Божкова, направленной на улучшение болгаро-российских отношений, сведений нет. Самый богатый человек в Болгарии с состоянием больше €1 млрд известен как «авторитетный бизнесмен» по кличке Череп, владелец компании, проводившей в Болгарии частные лотереи (в феврале 2020 года, уже после задержания Божкова в ОАЭ, частные лотереи в Болгарии были запрещены). Прокуратура Болгарии обвиняет его в организации преступной группы, шантаже, вымогательстве, попытке подкупа должностного лица, подстрекательстве к должностному преступлению, финансовых преступлениях и сокрытии доходов; кроме того, расследуются дела об убийстве и изнасиловании, в которых он может быть виновен. По данным болгарской прокуратуры, компании Божкова задолжали налоговому ведомству более €300 млн.