Какие признаки с высокой точностью предсказывают возникновение деменции

21.02.2020, 19:22, Новости дня

Сочетание замедления походки и ухудшения памяти у пожилых людей может говорить о высоком риске развития деменции. Оценивание этих двух факторов в комплексе предсказывает появление болезни гораздо точнее, чем поодиночке. Об этом утверждает новое исследование, опубликованное в JAMANetworkOpen.

Для прогнозирования риска развития деменции ученые принимают во внимание различные нарушение здоровья у пожилых людей. Например, ухудшение подвижности раньше уже связывали с увеличением этого риска. Но когда такие факторы рассматривают раздельно, предсказать болезнь очень сложно.

В новом исследовании ученые оценили, насколько увеличивается риск деменции, когда у людей старше 60 лет одновременно замедляется походка и ухудшается память. В свою научную работу исследователи включили почти 8700 человек в среднем возрасте 70-74 года. За участниками наблюдали в течение 6-14 лет, ученые измеряли скорость их ходьбы и оценивали память. Замедлением скорости ходьбы считалось снижение скорости на 0,005 метров в секунду и более.

У участников исследования, которые страдали только от ухудшения памяти, риск развития деменции в будущем оказался в 2,2-4,6 раз выше, чем у людей без такой проблемы. Замедление походки увеличивало вероятность деменции в 2,1-3,6 раз.

Сочетание замедления шага и ухудшение памяти говорило об увеличении риска деменции в 5,2-11,7 раз.

В выводах исследования ученые указывают, что у сочетания этих двух факторов есть высокий прогностический потенциал. Они считают, что люди с замедлением походки и ухудшением памяти – группа, в которой необходимо проводить профилактику деменции.

Авторы не дают точного ответа, почему эти факторы связаны с риском деменции. Они предполагают, что задействованы сосудистые и метаболические механизмы.



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