Тина Канделаки назвала лучшие подарки для мужчин на 23 февраля

21.02.2020, 19:21, Разное

В интернете появился перечень самых лучших подарков мужчинам на 23 февраля от Тины Канделаки. О наиболее презентабельных сувенирах в данный праздник известная телеведущая пояснила на своей странице в соцсети Instagram.
Перед Днем защитника Отечества жительницы РФ раздумывают, что можно подарить представителям сильного пола. Продюсер и ведущая Тина Канделаки в личном микроблоге пришла на помощь подписчицам, составив перечень сюрпризов, которые порадуют всех мужчин. В их числе: спортивный инвентарь, абонемент в тренажерный зал, путешествия или книги. На первое место знаменитость поставила исполняющий желание любого мужчины иметь красивый торс.

Также Тина Канделаки отметила вручение денег — это, по ее мнению, «старая кавказская традиция» радовать родных. Если их преподносят от чистой души, как считает звезда, то такой презент стоит оценить получателю. Вспоминая собственные детские годы, ведущая пояснила в соцсети, как бабушка дарила ей пять рублей, и благодаря щедрости близкой родственницы она смогла копить материальные ресурсы.



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