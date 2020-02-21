В Китае скончался врач, отложивший свадьбу ради пациентов с коронавирусом

21.02.2020, 19:21, Разное

В КНР скончался 29-летний врач, который ранее отложил свадьбу ради пациентов, заражённых коронавирусом. Медик и его невеста хотели пожениться во время китайского Нового года.

Терапевт работал в народной больнице района Цзянся, его кабинет находился в городе Ухань. Врач был одним из первых, кто начал принимать пациентов, заражённых опасным заболеванием. Специалиста госпитализировали 25 января, спустя пять дней, 30 января, его состояние резко ухудшилось. Ещё через 21 день он умер. Врач имел профиль по респираторной и критической медицине, вместе с тем, он сам стал жертвой коронавируса.

С самого начала эпидемии данной болезнью заразились свыше 1,7 тыс. медиков, работающих в поликлиниках и больницах Поднебесной. Восемь сотрудников умерли от осложнений, включая профильных врачей.

В настоящее время по всему миру зафиксировано свыше 76 тыс. подтверждённых случаев заражения крайне опасной инфекционной болезнью. Большая часть из них относится к китайской провинции Хубэй, где от коронавируса скончались свыше 2,2 тыс. человек.