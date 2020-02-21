Политолог рассказал о «лукавых подмигиваниях» Запада во время Мюнхенской конференции

21.02.2020, 19:21, Разное

Украина считается своего рода «подопытным кроликом западных стран», а Европа выражает важные идеи методом «лукавого подмигивания». Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Выдрин после недавней Мюнхенской конференции.

Как считает специалист, мероприятия, подобные Мюнхенской конференции по безопасности, сводятся к тому, что ЕС распадается постепенно. Первой ее состав покинула Великобритания, которая официально уже не является членом этого объединения с 1 февраля. Эксперт уверен, населению стран Старого света не нужно тянуть, а спешить делать все возможное ради сбережения Евросоюза, но прямо об этом никто не говорит.

Здесь прослеживаются так называемые «лукавые подмигивания». Запад не понимает, каким образом ему необходимо сохранить Евросоюз, а потому использовали Украину, на территории которой устроив некий социальный эксперимент. По причине этого во многом появился проект «12 шагов», направленный на урегулирование Донбасса. Между тем, заметил политолог, реализация данного плана может и не состояться, к тому же Запад и сам не верит в способность Украины продолжать быть независимой. С ЕС ситуация может сложиться не лучшим образом.

Иные эксперты тоже не уверены в умении Киева сберечь территориальные границы. Аналитик Юрий Почта согласен с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, что вскоре региональные правительства в этой стране станут самостоятельно контролировать ситуацию в государстве, передает «ПолитЭксперт».