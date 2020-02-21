Определение «средневековье» касается всех. И тех, кто вчера камни бросал, и тех, кто кричал «какой стыд»

21.02.2020, 19:18, Новости дня

На вас вчера отработали информационно-психологическое оружие. Это оружие третьего тысячелетия. Оно когда-то сведет к минимуму применение тяжелого военной оружия, но превратит человечество в полных болванов, потому что на болванах информационно-психологические операции работают эффективнее. Еще это оружие очень хорошо работает, когда в обществе есть скрепы и искусственно создана мораль.

Тогда просто качаешь скрепу или так сказать мораль, указываешь устами управляемых блогеров на «нарушителя скреп» и болезненное эго загонит миллионы людей в ловушку осуждения. Потому что быть на фоне кого-то нравственным, целомудренным, жертвенным – очень просто и приятно для самооценки. Осуждать – это наше все, которое уже давно сидит в ДНК.

Когда-то общественное осуждение было главным инструментом наведения порядка в обществе. Именно тогда придумали моральные нормы. Они выполняли роль красных линий, а осуждение выполняло роль наказания, вплоть до тех пор, пока не появился закон, правоохранительные органы и суды.

Поэтому определение «средневековье» – это всех касается, и тех, кто камни бросал, и тех, кто кричал «какой стыд».

Если вы гуманист и имеете высокий уровень эмпатии, тогда жалеть и помогать надо всем. И тем, кого эвакуируют, и тем, кто живет в плену неосведомленности и животного страха. То, что вы забили осуждением вторых, никак не поможет обществу, стране и тем, кого эвакуировали. Люди, которые себя считают человечными, должны в такой ситуации помочь открыть глаза ослепленным, а не осуждать их.

Это как смеяться и осуждать тех, кто боится летать самолетами. Потому что информационно крушения выглядят очень страшно. Хотя статистика смертей говорит, что погибнуть в авиакатастрофе шансы мизерные, в отличие от автотранспорта, которым пользуются все.

А теперь давайте подумаем о результатах и поймем, кто выиграл от вчерашних событий с эвакуацией наших граждан.

Подчеркиваю, что не всегда те, кто получают выгоду от ситуации, ее создали.

Местная власть общин, которая встала на сторону своих жителей в протестах, точно выиграла перед осенними местными выборами. С большой вероятностью так бы сделали все, кто сейчас у власти в регионах и собирается баллотироваться осенью. Просто не все случаи сопротивления местной власти стали публичными.

Выиграли те, кого вчера публично не спросили и не вспоминали по всем эфирам и блогам о расследовании расстрелов на Майдане. Поэтому, назначить на 20 февраля эвакуацию людей, которая планировалась еще три недели назад, это стратегически верное решение, даже если случайно (что маловероятно, но вероятность существует).

Хотели выиграть, но не получилось, те, кто ненавидит западную часть государства, как олицетворение украинства, и винит ее в потере власти в 2014 году. Они нагнетали из всех парусов, что это, видите ли, на западе люди черствые, а мы здесь в белом и с нимбами. Но очень быстро выяснилось, что люди все равно не доверяют государственной медицине во всех регионах, несоблюдения карантина боятся все. Да и местные власти везде одним миром мазаны, все ради рейтинга готовы поддержать протесты своих местных избирателей и им наплевать на общегосударственные интересы.

Выиграли те, кому интересно разжигание вражды и ненависть между украинцами.

А теперь как эта ситуация выглядит без информационных вбросов, безосновательной паники и возмущения «моральных авторитетов».

Все страны эвакуируют своих граждан из Уханя. Все делают это по-разному и с разным успехом. Кто-то из развитых и богатых стран даже просит Украину забрать их граждан и подержать 14 дней у себя, потому что они не будут гнать самолет в Китай ради одного или двух своих граждан.

В Украине не все налажено, в конце концов, не каждый день приходится эвакуировать людей из зоны распространения смертельно опасного вируса. Но, тем не менее, работа сделана.

Из-за того, что от коронавируса умирают, нормально, что кто-то из людей боится в прямом животном смысле за себя и своих близких. Да, не все среди этих людей знают слова «гуманизм», «эмпатия» и не все пользуются Google.

Это и было слабое звено кампании по эвакуации.

Всей этой истории и счастливых бенефициаров не было бы, если бы на этом этапе – этапе недовольства и страха – власть подключила два–три десятка людей, которые приехали бы на места и пообщались с общинами и местными властями. Не просто пообщались, а профессионально развеяли страхи и мифы, выслушали бы людей и предложили им средства и меры безопасности.

Но на этом этапе, воспользовавшись слабостью власти, подключились шакалы и отыграли ситуацию в свою пользу.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора