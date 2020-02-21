Украинка Снигур вышла в полуфинал теннисного турнира в Катаре, где сыграет с соотечественницей

21.02.2020, 19:18, Новости дня

10-я теннисистка Дарья Снигур 21 февраля вышла в полуфинал теннисного турнира в столице Египта Каире, сообщает «Большой теннис Украины».

17-летняя Снигур в четвертьфинале турнира победила представительницу Румынии Елену Габриэлу Рузе со счетом 6:2, 6:1. Игра длилась около часа.

Снигур занимает 231-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты, Рузе является 178-й ракеткой мира.

Это была первая встреча украинки и румынки на взрослых турнирах.

Ранее другая украинка, Марта Костюк, вышла в полуфинал турнира в Каире, турнирная сетка свела украинок в полуфинале.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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