Грузия благодарит мировое сообщество за заявления поддержки в связи с российской кибератакой

21.02.2020, 19:14, Новости дня

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео, главу МИДа Великобритании Доминика Рааба, а также международное сообщество за высказанную поддержку в связи с российской кибератакой, осуществленной в Грузии Генштабом Вооруженных сил РФ в октябре прошлого года.

«Это был недопустимый акт, ставящий целью подрыв нашего суверенитета», — написал грузинский премьер на своей странице в «Твиттере».

20 февраля грузинский МИД заявил, что масштабная кибератака, которой 28 октября 2019 года подверглись более двух тысяч грузинских интернет-ресурсов, включая сайты правительства, судов и ряда телеканалов, была организована Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России. Это стало известно в результате следствия, проведенного грузинской стороной при сотрудничестве с международными партнерами.

«Целью данной кибератаки было подорвать национальную безопасность Грузии, нанести ущерб грузинскому населению, ограничить и подорвать работу правительственных серверов, а также других организаций, разжечь волнения… Грузия осуждает данную кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и представляет собой еще одно нарушение суверенитета Грузии, направленное против европейской и евроатлантической интеграции страны и демократического развития», — заявил на чрезвычайном брифинге представитель грузинского МИДа Владимир Константиниди.

Реакция США

В заявлении госсекретаря Майка Помпео, обнародованном 20 февраля пресс-службой Госдепартамента США, отмечается, что масштабную кибератаку в Грузии осуществил Главный центр специальных технологий ГРУ, также известный как ГЦСТ, или войсковая часть № 74455, также известную среди экспертов как «Sandworm».

В заявлении подчеркивается, что российская кибератака «противоречит попыткам России заявить, что она является ответственным участником киберпространства, а также демонстрирует продолжающуюся практику безрассудных киберопераций российского ГРУ против ряда стран».

Глава Госдепартамента США заявил, что «эти операции направлены на то, чтобы посеять раскол, создать нестабильность и подорвать демократические институты».

Госсекретарь Помпео призвал Россию «прекратить подобное поведение в Грузии и других странах» и заявил, что Соединенные Штаты окажут поддержку Грузии с целью укрепления кибербезопасности страны и повышения ее способности защищаться от атак такого рода.

Одновременно Министерство обороны США сделало отдельное заявление в связи с российской кибератакой: «Эта атака является еще одним примером того, как злонамеренные действия России подрывают прозрачность и стабильность, расшатывают основанный на правилах международный порядок и нарушают суверенитет соседей».

«Позиция Соединенных Штатов остается четкой — мы будем защищать фундаментальные интересы наших партнеров и союзников и возлагаем на Российскую Федерацию ответственность за эту дестабилизирующую деятельность», — заявила 20 февраля представитель Пентагона, вице-полковник Карла Глисон.

«Безрассудная и наглая кампания»

В заявлении британского МИДа сказано, что в расследовании кибератаки против Грузии непосредственно участвовали британские эксперты из Национального центра кибербезопасности (NCSC) , по оценке которых (с вероятностью 95% +) за октябрьской атакой в Грузии стоят группы хакеров, работающие на российских военных, которые функционируют на базе Главного центра специальных технологий ГРУ. Согласно

сообщению, это была самая масштабная кибератака, осуществленная данными группами после 2017 года. До этого они уже не раз подрывали кибербезопасность Украины и были организаторами как минимум четырех крупных кибератак против этой страны (в 2015-2017 гг).

«Эти кибератаки являются частью продолжительной российской кампании по проведению в отношении Грузии враждебной и дестабилизирующей деятельности. Для Великобритании ясно, что эти кибератаки провело ГРУ, пытаясь подорвать суверенитет Грузии, посеять раздор и нанести ущерб жизням рядовых жителей…. Безрассудная и наглая кампания ГРУ по осуществлению кибератак против суверенной и независимой Грузии, является совершенно неприемлемой», — заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

Реакция Москвы

Россия не признает своей причастности к кибератакам в Грузии, и в свою очередь обвиняет Вашингтон, Лондон, Тбилиси и «прочих» в том, что они совместно устроили «пропагандистскую акцию» против Москвы.

«Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может», — заявил 20 февраля МИД России.

При этом, МИД РФ обвинил в происшедшем «определенные силы» в самой Грузии, которых якобы «совершенно не устраивает» процесс нормализации российско-грузинских отношений.

«Прискорбно, что в самой Грузии не хотят отказываться от линии на демонизацию России, извлекать уроки из прошлогоднего кризиса. Все это дополнительно омрачает и так непростые двусторонние отношения», — считают в Москве.

Примечательно, что кроме США и Великобритании российскую кибератаку против Грузии также осудили ряд государств, в том числе Австралия, Дания, Исландия, Канада, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Украина, Черногория и Чехия.