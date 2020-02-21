Мнение: Убитые под Голубовским

21.02.2020, 19:13, Разное

Стали известны персональные данные ВСУшников, которые в составе ДРГ пытались на днях проникнуть на территорию ЛНР, что привело к потерям и истерике в Киеве. Информацию опубликовало Управление Народной Милиции ЛНР по мотивам вот этой истории:

НМ ЛНР стали известны фамилии, и судьба диверсионной группы.

Половина группы или погибла, или осталась калеками на всю жизнь.

лейтенант БОГДАНОВИЧ Сергей Владимирович

младший сержант ГАНАПОЛЬСКИЙ Андрей Игоревич — погиб

младший сержант ГАРКАВИЙ Игорь Сергеевич

солдат ХИТАЙЛОВ Максим Евгеньевич — погиб (корректировщик, его труп бросили в серой зоне)

солдат КОРНИЕЦ Петр Андреевич — погиб

солдат БАГАНЕЦЬ Дмитрий Сергеевич — погиб

солдат ПЕТРЕНКО Вадим Алексеевич — тяжело ранен

солдат МУРАВСКИЙ Вадим Янович

солдат ДЕНИСЕНКО Александр Евгеньевич — тяжело ранен

солдат БОРИСЮК Владимир Олегович

На текущий момент в 72-й бригаде ВСУ проходит проверка на тему произошедшего. Труп одного из убитых передали ВСУшникам для похорон https://youtu.be/gx3HXhffkrc

Жалеть их конечно не стоит (особенно если помнить и о погибших с нашей стороны — 18 числа погибли трое), если бы сидели в своих окопах и не лезли через минное поле на территорию ЛНР, были бы живы.



Погибший 18 февраля Антон Коровин. Кадры прощания в Кировске https://rusvesna.su/news/1582265379

Ответственность за убитых и инвалидов несут как их непосредственные командиры, которые отдали приказ на осуществление действий ДРГ на территории ЛНР, так и Зеленский, при котором кровопролитие на Донбассе продолжается столь же успешно, как и при Порошенко. На смену кровавому шоколадному фюреру пришел кровавый клоун.

PS. Из прочего по ЛНР.

1. Жителю Луганска впаяли 12 лет за государственную измену. Собирал информацию о республиканских военных по заданию СБУ.

2. За 2019-й год было подано 80 000 заявок на получение паспорта России. Также выдано 150 000 паспортов ЛНР.