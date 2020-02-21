Мнение: Убитые под Голубовским
21.02.2020, 19:13, Разное
Стали известны персональные данные ВСУшников, которые в составе ДРГ пытались на днях проникнуть на территорию ЛНР, что привело к потерям и истерике в Киеве. Информацию опубликовало Управление Народной Милиции ЛНР по мотивам вот этой истории:
НМ ЛНР стали известны фамилии, и судьба диверсионной группы.
Половина группы или погибла, или осталась калеками на всю жизнь.
На текущий момент в 72-й бригаде ВСУ проходит проверка на тему произошедшего. Труп одного из убитых передали ВСУшникам для похорон https://youtu.be/gx3HXhffkrc
Жалеть их конечно не стоит (особенно если помнить и о погибших с нашей стороны — 18 числа погибли трое), если бы сидели в своих окопах и не лезли через минное поле на территорию ЛНР, были бы живы.
Погибший 18 февраля Антон Коровин. Кадры прощания в Кировске https://rusvesna.su/news/1582265379
Ответственность за убитых и инвалидов несут как их непосредственные командиры, которые отдали приказ на осуществление действий ДРГ на территории ЛНР, так и Зеленский, при котором кровопролитие на Донбассе продолжается столь же успешно, как и при Порошенко. На смену кровавому шоколадному фюреру пришел кровавый клоун.
PS. Из прочего по ЛНР.
1. Жителю Луганска впаяли 12 лет за государственную измену. Собирал информацию о республиканских военных по заданию СБУ.
2. За 2019-й год было подано 80 000 заявок на получение паспорта России. Также выдано 150 000 паспортов ЛНР.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет