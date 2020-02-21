Мнение: Убитые под Голубовским

21.02.2020, 19:13, Разное

Стали известны персональные данные ВСУшников, которые в составе ДРГ пытались на днях проникнуть на территорию ЛНР, что привело к потерям и истерике в Киеве. Информацию опубликовало Управление Народной Милиции ЛНР по мотивам вот этой истории:

НМ ЛНР стали известны фамилии, и судьба диверсионной группы.
Половина группы или погибла, или осталась калеками на всю жизнь.

  • лейтенант БОГДАНОВИЧ Сергей Владимирович

  • младший сержант ГАНАПОЛЬСКИЙ Андрей Игоревич — погиб

  • младший сержант ГАРКАВИЙ Игорь Сергеевич

  • солдат ХИТАЙЛОВ Максим Евгеньевич — погиб (корректировщик, его труп бросили в серой зоне)

  • солдат КОРНИЕЦ Петр Андреевич — погиб

  • солдат БАГАНЕЦЬ Дмитрий Сергеевич — погиб

  • солдат ПЕТРЕНКО Вадим Алексеевич — тяжело ранен

  • солдат МУРАВСКИЙ Вадим Янович

  • солдат ДЕНИСЕНКО Александр Евгеньевич — тяжело ранен

  • солдат БОРИСЮК Владимир Олегович

    • На текущий момент в 72-й бригаде ВСУ проходит проверка на тему произошедшего. Труп одного из убитых передали ВСУшникам для похорон https://youtu.be/gx3HXhffkrc
    Жалеть их конечно не стоит (особенно если помнить и о погибших с нашей стороны — 18 числа погибли трое), если бы сидели в своих окопах и не лезли через минное поле на территорию ЛНР, были бы живы.


    Погибший 18 февраля Антон Коровин. Кадры прощания в Кировске https://rusvesna.su/news/1582265379

    Ответственность за убитых и инвалидов несут как их непосредственные командиры, которые отдали приказ на осуществление действий ДРГ на территории ЛНР, так и Зеленский, при котором кровопролитие на Донбассе продолжается столь же успешно, как и при Порошенко. На смену кровавому шоколадному фюреру пришел кровавый клоун.

    PS. Из прочего по ЛНР.

    1. Жителю Луганска впаяли 12 лет за государственную измену. Собирал информацию о республиканских военных по заданию СБУ.
    2. За 2019-й год было подано 80 000 заявок на получение паспорта России. Также выдано 150 000 паспортов ЛНР.

    Источник: Colonel Cassad



    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    05.12 / Ксения Бородина прокомментировала критику своего салона красоты

    24.01 / Мнение: Не надо нам этих антиконституционных разъяснений

    31.01 / Эксперты рассказали, в чём заключается опасность ксеноновых фар

    13.12 / «У меня должно было родиться двое детей»: Билан ушел в запой после неудачных попыток стать отцом

    20.12 / Мнение: Российские С-400 избавят Турцию от американской авиации не стреляя

    12.12 / Здесь нужен сериал «Слуга власти».

    16.01 / Вскрылись серьезные разногласия между Путиным и Медведевым

    09.01 / Татьяна Навка с 5-летней дочерью Надеждой улетела «на заслуженный отдых»

    09.12 / Мнение: И почему же только у русских так?

    09.02 / Мнение: Рост реальных доходов, мотивирующая прибавка к зарплате и выравнивание в регионах и Москве

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → рыбинск новости

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

      Яндекс.Метрика