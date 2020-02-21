Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

21.02.2020, 19:12, Новости дня

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии, информирует администрация турецкого лидера.

Эрдоган также сообщил Путину, что главным условием урегулирования в Идлибе является реализация сочинского соглашения, передает РИА «Новости».

Кроме того, Эрдоган сообщил о необходимости сдерживания сирийской армии в Идлибе и предотвращения гуманитарной катастрофы.

Ранее в пятницу Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной. Турецкий лидер подчеркнул, что войска Турции не покинут провинцию, «пока там будет продолжаться насилие со стороны Дамаска».

Перед этим Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе. 



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