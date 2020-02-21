Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

21.02.2020, 19:06, Новости дня

Окружной суд Калифорнии вынес временный судебный запрет в отношении американца Ракеша Шармы за навязчивое преследование главы Apple Тима Кука. 41-летний житель Сан-Франциско отмечал бизнесмена на интимных фотографиях в соцсетях, названивал ему и не раз являлся домой с шампанским и цветами. Тот поступки не оценил и подал на обидчика в суд.

По словам начальника по безопасности Apple Уильяма Бернса, Шарма начал домогаться до Кука 25 сентября прошлого года, когда отправил ему на телефон "возмутительное" голосовое сообщение. Неделю спустя преследователь повторил звонок, пишет CNET со ссылкой на материалы дела.

Дважды — 4 декабря и 15 января — мужчина посягнул на собственность Кука, без приглашения появившись у порога его резиденции в Пало-Альто. Сталкер проник на территорию особняка с шампанским и цветами, но убежал до прибытия полиции. "Вскоре после этого господин Шарма продолжал отмечать руководителя Apple в твиттере, публикуя фотографии сексуализированного и непристойного характера с упоминанием топ-менеджера", — говорится в исковом заявлении.

Названивая Куку, Шарма утверждал, что знает, где живут высокопоставленные сотрудники Apple, и намекал на знакомых, владеющих огнестрельным оружием. По словам Бернса, главу Apple также называли преступником, который якобы пытался убить Шарму, когда тот лежал в больнице. Преследователь "делал и другие бредовые и параноидальные заявления относительно Apple", добавил Бернс. "Все более пугающее поведение господина Шармы вызывает у меня и других сотрудников Apple серьезные эмоциональные переживания, а также серьезную обеспокоенность за нашу личную безопасность", — сказал он.

Суд предписал Шарме держаться на расстоянии не менее 180 метров от Кука и его дома. Слушания по делу назначены на 3 марта.

В Apple комментировать иск отказались. В беседе с журналистами Шарма назвал ситуацию недоразумением, добавив, что у него пока нет адвоката.

Текст:

Вести.Hi-tech