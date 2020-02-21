Украинский «Нафтогаз» посчитал заключение контракта с Россией своей заслугой

21.02.2020, 19:06, Новости дня

Украинская нефтегазовая компания "Нафтогаз" назвала заключение контракта о транзите российского газа своей заслугой, а не заслугой украинских властей, передает ТАСС.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, заключение контракта с Россией стало возможным за счет действий компании, а не правительства Украины, о чем глава энергокомпании сообщил в ответ на выступление премьер-министра страны Алексея Гончарука перед депутатами Верховной рады с отчетом кабинета министров за 2019 год.

Как отметил Витренко на своей странице в социальной сети, "Нафтогаз" фактически обменял иски против российской компании "Газпром" в арбитраже на новый контракт.

По словам представителя "Нафтогаза", правительство Украины не имело никакого отношения к искам против "Газпрома".

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук связал заключение контракта о транзите российского газа через Украину к достижениям своего правительства, отметив, что сторонам благодаря этому удалось достичь соглашения в рекордные сроки.

Витренко также подчеркнул, что Гончарук был неправ, сообщив о том, что без заключения транзитного контракта цена на газ на Украине могла вырасти в три-четыре раза.

По его словам, тариф на транспортировку российского газа является только частью общей цены на газ, а правительство не оценило действий тех, "кто реально сделал то, что правительство показывает как свое основное достижение".



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