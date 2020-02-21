Праздничные выходные привели к пробкам на границах с Финляндией и Эстонией

21.02.2020, 19:06, Новости дня

Петербуржцы стремятся уехать на длинные праздничные выходные. На границах с Финляндией и Эстонией уже начали скапливаться пробки. И в ближайшие часы нагрузка на автомобильные пункты пропуска будет только увеличиваться.

Пограничное управление ФСБ просит автомобилистов спланировать маршрут и подготовиться заранее к прохождению таможенного контроля, сообщают "Вести Санкт-Петербург". Это, скорее всего, поможет сократить время ожидания. Однако несмотря на то, что в длинные выходные открывают все полосы, выставляют дополнительные наряды и организуют реверсивное движение, очередь растягивается на несколько часов.

Отметим, что пиковые нагрузки на автомобильные пункты пропуска ожидаются также завтра и послезавтра с 9 часов утра до 14 часов дня.

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ГТРК "Санкт-Петербург"