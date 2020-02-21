На Украине рассказали, как контракт с Россией удержал цену на газ

21.02.2020, 19:05, Новости дня

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что цена на газ в стране выросла бы в три или четыре раза в случае отказа от контракта по транзиту газа с Россией.

Гончарук напомнил, что существовал риск, что Украина и РФ не смогут договориться о новом транзите, передает РИА «Новости».

«Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны», – отметил он.

По его словам, подписание транзитного контракта – заслуга украинского правительства.

В феврале МИД РФ выразил надежду, что достигнутые с Киевом договоренности о транзите газа позитивно повлияют на решение других проблем в отношениях РФ и Украины.



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