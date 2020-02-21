Как принцесса Беатрис готовится к свадьбе: рассказывает ее тренер

21.02.2020, 19:04, Разное

Свадьба принцессы Беатрис и итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци состоится в пятницу, 29 мая. Пара обручилась в Италии в сентябре прошлого года. С тех пор подробностей о грядущем торжестве появилось немного. Известно, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению и не будет иметь обыкновенный для этого события масштаб. Пролить свет на то, как происходит подготовка к празднику, британскому HELLO! помогла Надя Фейвезер, бывший персональный тренер Беатрис. Они сотрудничали много лет подряд: в 2010 году Надя помогала принцессе подготовиться к ее первому марафону, а до недавнего времени тренировала ее в зале.

Я уверена, что сейчас перед свадьбой Беатрис регулярно ходит на тренировки, чтобы организму было легче справляться со стрессом, а также чтобы поддерживать мышцы в тонусе,

— начинает свой рассказ Надя.

Фейвезер объясняет, что когда они с Беатрис начинали готовиться к какому-то важному для нее мероприятию, то начинали с постановки цели: хотела ли она похудеть, расслабиться или просто хорошо провести время, занимаясь спортом. В любом случае первым делом нужно было сократить потребление алкоголя, а лучше и вовсе отказаться от него.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Следом они вместе составляли ежедневное расписание активностей. Обязательны пробежки и высокоинтенсивный интервальный тренинг, которые помогают похудеть, сделать тело подтянутым, а также ускорить метаболизм. Впрочем, главным элементом подготовки тела к свадьбе тренер считает регулярные занятия пилатесом. Они помогают укрепить мышцы кора и спины.

День свадьбы вы, скорее всего, проведете на ногах. Вам нужно будет держать спину ровно. К тому же вы будете на каблуках. Пилатес поможет подготовиться к такой нагрузке. На следующий день вы не будете чувствовать усталость и сможете продолжить веселиться!

Что до питания, то Беатрис уже много лет придерживается вегетарианской диеты.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом — известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо — 3-летним Вулфи — принцесса неплохо ладит.