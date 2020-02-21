5 причин посмотреть сериал с Дэвидом Швиммером «Разведка»

21.02.2020, 19:04, Разное

Конечно же, Дэвид Швиммер…

Мы навсегда запомним Дэвида Швиммера как Росса Геллара из «Друзей», но и его новый герой в «Разведке», напыщенный агент АНБ Джерри Берштейн, во многом похож на чудаковатого профессора палеонтологии из культового сериала. По сюжету, после провальной операции на родине Джерри переводят из США в Великобританию, тот самый центр ЦПС, который отвечает за безопасность каналов связи между органами власти в Соединенном Королевстве. Тандем Джерри с непрофессиональным и бестактным компьютерным аналитиком Джозефом (Ник Мохаммед) угрожает нарушить работу всей команды, борющейся с кибертерроризмом. А также, скорее всего, рискует рассмешить зрителей. Надеемся, что возвращение актера в комедийный жанр будет поистине триумфальным. К тому же роль агента Джерри была написана специально для Швиммера, хотя сам он дал свое согласие на съемки еще до того, как увидел сценарий. В конечном итоге Дэвид настолько увлекся этим проектом, что стал еще и исполнительным продюсером сериала.

Сильвестра Ле Тузель и Дэвид Швиммер в сериале «Разведка»

… а также Ник Мохаммед

Скорее всего, это имя вам ничего не говорит, но вы встречали Ника Мохаммеда на экране (или за его пределами) чаще, чем это кажется на первый взгляд. Например, он дублировал персонажа Пятачка в фильме «Кристофер Робин» и появлялся в эпизодической роли в фильме Ридли Скотта «Марсианин». Геофизик по образованию, Ник увлекся стендапом еще в университете, а потом нашел себя в комедийных ролях в телепроектах британского канала BBC. В «Разведке» у него одна из главных ролей, при этом Мохаммед также спродюсировал проект и написал сценарии для всех эпизодов.

Ник Мохаммед в сериале «Разведка»

Американец против британцев

Большая часть шуток в сериале построена на столкновении американского и британского менталитетов. Герой Швиммера невероятно патриотичен, постоянно апеллирует к любви к своей родной стране, а первое, что он делает в новом офисе, — вешает американский флаг. В то же время глава отдела кибербезопасности — самая настоящая чопорная британка по имени Кристин Кларк. Кристин готова до последнего бороться за честь своей страны и королевы. Она не поддается своеобразному обаянию Джерри Берштейна и прикладывает все усилия, чтобы отношения в отделе не выходили за рамки профессиональных.

Достоверность происходящего

Сами агентства АНБ и ЦПС принимали довольно активное участие в съемочном процессе. И несмотря на то что в сам офис ЦПС съемочную группу так и не пустили из соображений безопасности, представители разведки рассказывали создателям сериала много интересных вещей. Например, Дэвид Швиммер, был удивлен, что внутри офисов разнообразных спецслужб не действует никакой дресс-код, поэтому можно встретить сотрудников как в военной форме, так и в шлепках и шортах. Комедийный формат позволил обыграть многие неофициальные вещи, такие как «Военные понедельники» (специальные дни в ЦПС, во время которых все имеющие отношение к военной службе работники надевали форму. — Ред.) или наличие целого хора из офисных сотрудников. Единственное, о чем переживал Ник Мохаммед, пока писал сценарий, так это то, что люди не поверят, что именно так все и происходит в реальности. В общем, знайте: в «Разведке» все правда.

Сильвестра Ле Тузель в роли Кристин Кларк в сериале «Разведка»

Химия между главными героями

И мы сейчас вовсе не про какую-нибудь влюбленную пару. Ник Мохаммед признавался, что работа со Швиммером была его «абсолютной мечтой». Поэтому ранее он уже делал попытку привлечь актера, написав пилот другого сериала, который так и не был в итоге реализован. Но как только появилась возможность, он сделал предложение, от которого Швиммер уже не смог отказаться. На экране между двумя актерами происходит настоящая химия. При этом Швиммер и Мохаммед признают, что их общая любовь к импровизации иногда сильно мешала съемкам. В какие-то моменты смех на площадке невозможно было унять никакими способами, что доставляло немало проблем режиссеру. Но думаем, на своих главных звезд он не злится — ведь еще до выхода первого сезона «Разведки» сериал уже продлили на второй.

Кадр из сериала «Разведка»