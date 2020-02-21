В Apple создали стеклянный смартфон с полностью сенсорным корпусом

21.02.2020, 19:04, Разное

В корпорации Apple создали смартфон со стеклянным корпусом, в девайсе предусмотрено лишь сенсорное управление. Подобная конструкция может иметь несколько экранов для вывода основной и дополнительной информации.

Производитель из Купертино зарегистрировал новый патент 20200057525, причём по каталогу смартфон проходит под названием «Электронное устройство со стеклянным корпусом». В документе описывается дизайн мобильного устройства с необычным решением материала, используемого для передней и задней панели. Визуально гаджет воспринимается сделанным из цельного куска стекла, вместе с тем, конструкция предполагает соединение нескольких блоков вместе. Патент содержит описание конструкции корпуса, имеющего скруглённые грани.

Предусматривается реакция передней или задней панели на сжатие при ответе на звонок или переходе к голосовой почте. Новшество находится в стадии разработки, пока отсутствует информация, выпустит ли корпорация Apple инновационный смартфон в полностью стеклянном корпусе. Наряду с этим, аналитики назвали лучшее время года для приобретения новых гаджетов линейки iPhone в России, влияние на это оказывает определённый период года.