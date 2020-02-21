Пентагон отреагировал на запрос Турции о размещении ЗРК Patriot

21.02.2020, 18:58, Новости дня

Пентагон заявил, что в курсе запроса Турции на размещение ЗРК Patriot у границы Сирии.

«Мы в курсе запроса на ракеты Patriot в Турции вблизи сирийской границы, но решения пока нет. Мы продолжим вести переговоры с турецкими властями по тревожной ситуации в Идлибе», – сказал представитель Пентагона РИА «Новости»

Напомним, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе.