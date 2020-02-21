МИД сообщил о задержании россиянки на Канарах по запросу США

21.02.2020, 18:57, Новости дня

МИД России сообщил о том, что в аэропорту Тенерифе на Канарских островах Испании 14 февраля задержали гражданку России Олесю Красилову.

«По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О.Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны», — говорится на сайте ведомства.

Красилова — сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» — прилетела на Тенерифе в «краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации».

По словам матери Красиловой, ранее она работала в посольстве США в Москве, где «снимала отпечатки пальцев в международном отделе».

Материалы россиянки дела переданы в соответствующий следственный суд.



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