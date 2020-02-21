Коллега арестованной в Испании россиянки раскрыл детали ее работы

21.02.2020, 18:51, Новости дня

Коллега арестованной в Испании гражданки РФ Олеси Красиловой Александр Дорофеев рассказал о совместной работе с ней.

Дорофеев сообщил RT, что работал вместе с ней в службе миграции, они помогали американским миграционным офицерам в обслуживании населения.

Красилова ездила в африканские страны, там она собирала отпечатки пальцев, необходимых для получения статуса беженца.

«Чисто техническая работа 2016–2017 годов. Мы имели допуск к нескольким базам данных, но эти данные не представляют государственной тайны. Та информация, которой она обладала, не представляет какой-либо угрозы для национальных интересов США», – отметил собеседник.

По его словам, задержание Красиловой – это часть «большой игры».

«Сейчас прилетят туда американцы, будут грозить пожизненным, потом будут говорить: «Признайся – и мы дадим тебе высший и низший пределы». Им нужно получить от нее признание», – сказал Дорофеев.

Сестра задержанной Елена не думает, что для задержания Красиловой есть какие-то серьезные основания, и отметила, что Оксана вряд ли могла обладать какой-то секретной информацией.

«Ее арестовали в [прошлую] пятницу, она не выходила на связь три дня. Она просто была не одна – была с коллегой по работе, та сказала, что ее арестовали. Потом связались с консульством, в посольство в Испании», – добавила она.

Красилова проживает в Москве с 2008 года, у нее нет супруги и детей, только квартира, купленная в ипотеку, отметила родственница.

Напомним, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали в Испании, по неофициальным данным, девушку могли арестовать из-за запроса США.



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