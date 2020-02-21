В США вынесен приговор россиянке по делу о контрабанде кокаина

21.02.2020, 18:44, Новости дня

Федеральный суд в штате Вирджиния вынес приговор россиянке Мире Тэраде, признавшей вину в отмывании денег в деле о контрабанде наркотиков.

Суд приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы, решение огласил председательствующий судья Клод Хилтон, передает ТАСС.

Обвинение затребовало для Тэрады 3 года и 10 месяцев тюрьмы, но судья учел шесть месяцев, которые она провела в заключении в Финляндии.

Ранее в пятницу сообщалось, что Тэрада попросила суд приговорить ее к уже отбытому сроку в американской тюрьме.

В декабре Мира Тэрада (Оксана Вовк) которую экстрадировали из Финляндии в США, признала себя виновной в отмывании денег, однако при этом с нее сняли обвинения в контрабанде наркотиков.