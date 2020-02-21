Рэпер Pop Smoke был застрелен

21.02.2020, 18:42, Новости дня

20-летний американский рэпер Рэпер Pop скончался от полученного огнестрельного ранения. Об этом сообщает TMZ.

После изучения видеозаписей с места преступления стало известно, что на музыканта совершили вооруженное нападение, целю которого являлось не ограбление, а именно убийство.

Преступниками являются четверо мужчин.

Настоящее имя рэпера Pop Smoke – Башар Баракабама Джексон. Он родился 20 июля 1999 года в Нью-Йорке.

В июле 2019 года вышел его дебютный микстейп Meet the Woo. Он сотрудничал с исполнителями Ники Минаж, Скептой, Lil Tjay, Calboy, Трэвисом Скоттом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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