Собака опередила премьер-министра Финляндии в опросе на звание самого популярного жителя Тампере

21.02.2020, 18:42, Новости дня

Немецкая овчарка по кличке Топи обошла премьер-министра Финляндии Санну Марин в конкурсе на звание самого популярного жителя города Тампере. Об этом сообщило издание Tamperelajnen, которое проводило опрос.

В нем приняли участие 3892 человека.

Овчарке удалось набрать 15% голосов в свою поддержку, у главы финского правительства, которая стала второй, – 14,5%. Третье место занял рок-музыкант Яркко Ахола.

У пятилетней Топи есть своя страница в Instagram, на которую подписаны более 133 тыс. человек, большинство из них из-за рубежа. Хозяйка овчарки Нина Линстедт рассказала, что стала размещать в соцсети фотографии Топи, когда та была еще щенком.

После победы в конкурсе Нина и Топи поблагодарили подписчиков за поддержку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

What a day! Never ever in our wildest dreams we thought about such success we’ve had, and it’s all thanks to you! You guys have been here for so many years commenting, liking, supporting, cheering us up! We’re so lucky to have the best followers — luv ya all! #vuodentamperelainen

Публикация от TOPI • VUODEN TAMPERELAINEN (@topi_the_dog) 19 Фев 2020 в 1:01 PST

Марин родилась в Хельсинки, но с юношеских лет проживала в Тампере. Она была назначена главой правительства Финляндии 8 декабря 2019 года, став в 34 года самым молодым премьером Европы (ранее это неформальное звание принадлежало премьер-министру Украины Алексею Гончаруку).