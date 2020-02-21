Президент ПСЖ заплатил ФИФА около €1 млн за закрытие его дела о взяточничестве – СМИ

21.02.2020, 18:42, Новости дня

Президент французского футбольного клуба ПСЖ и генеральный директор компании beIN Media Group Нассер Аль-Хелаифи из Катара заключил с ФИФА «мировое соглашение», пишет британское издание The Times.

По информации источника, Аль-Хелаифи заплатил ФИФА около €1 млн евро в рамках этого соглашения.

В декабре 2016 года ФИФА подала жалобу в Генеральную прокуратуру Швейцарии (OAG) на Аль-Хелаифи, бывшего генерального секретаря ФИФА француза Жерома Вальке и на третье лицо, имя которого не разглашается.

В ходе расследования OAG определила, что Аль-Хелаифи и третье лицо давали взятки Вальке, а тот повлиял на распределение телевизионных прав на большие турниры в Греции и Италии.

20 февраля OAG на своем официальном сайте сообщила, что вынуждена прекратить следствие против Аль-Хелаифи из-за того, что ФИФА заключила с катарцем «мировое соглашение» и отозвала жалобу.

Аль-Хелаифи является президентом французского клуба ПСЖ с лета 2011 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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